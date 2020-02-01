LeBron James Kobe Bryant'ı anma gecesinde hıçkıra hıçkıra ağladı
LeBron James, Kobe Bryant'a özel maç önü konuşması için hazırladığı kağıdı kaldırıp, duygularını ve düşüncelerini doğaçlama aktardı.
NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Lakers-Trail Blazers mücadelesi öncesi aralarında Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da bulunduğu, 26 Ocak'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden 9 kişinin anısına tören düzenlendi.
Usher, "Amazing Grace" şarkısını seslendirdi: Staples Center'daki tüm koltuklara Bryant’ın giydiği 8 ve 24 numaralı Lakers formaları koyuldu. ABD'li şarkıcı Usher, "Amazing Grace" şarkısını seslendirdi.