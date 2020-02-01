POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Neden 644 insan ölmeden önce harcamadın?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ deprem felaketinin ardından "Deprem vergileri nerede?" konusunu gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sen bizim neler yaptığımızı biliyor musun? Van'a 20 katrilyon para harcadık" deyince Kılıçdaroğlu, "Bu kadar parayı neden 644 insan ölmeden önce harcamadın?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Van depreminde neler yaptığımızı biliyor musun?" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Biliyorum kardeşim, biliyorum. 644 vatandaşımız hayatını kaybetti. Deniyor ki 'Oraya 20 milyar dolar yani 20 katrilyon para harcadık.' Ne zaman? 644 kişi öldükten sonra. Soru şu: Neden 644 kişi ölmeden önce yapmadınız? Kriz yönetimi ayrıdır, önlem almak ayrıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Şimdi sorun 'Van depreminden haberin var mı?' diye, inanın yoktur. Van depreminde yaklaşık eski parayla 20 katrilyona yakın para harcadık. Utanmadan soruyor deprem için topladığınız paraları nerelere harcadınız. Yerine gittiği gibi milli bütçeden buralara çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık. Van'da, Edremit diye bir ilçe var sorun bilmez. Bu ilçeyi adeta biz denize nazır bir ilçe olarak inşa ettik." dedi.

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