SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı tedirgin eden koronavirüs ile ilgili "Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı, her hangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı." açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye yola çıkan uçakta bulunanlarda herhangi bir virüs bulgusuna rastlanmadığını belirtti.

"Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil"

Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı, her hangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Üç günde bir her birinin tetkikleri alınacak. Tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak. Sağlık çalışanlarımızın sağlıkları da özel kıyafetlerle emniyet altına alınacak. Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil.

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