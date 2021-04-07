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MEDYA

Seni Çok Bekledim 11. bölüm fragmanı

Seni Çok Bekledim dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Seni Çok Bekledim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Seni Çok Bekledim 9 Nisan 2021 Cuma akşamı Star'da...

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar...

O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken; Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

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