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Demokratik yollarla iktidar düşmezse Türk halkını cezalandıracaklarmış!

CHP'li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün bir ses kaydını Hadi Özışık gözler önüne serdi...

Geçen gün yayınlanan bildirinin altında imzası bulunan 104 amiralden birisi kendisi, demokratik yollarla bu iktidar düşmezse, Türk halkını cezalandıracak uluslararası girişimlerde bulunacaklarmış...

Hadi Özışık Perde Arkası programında Türker Ertürk'e  ''Sen kimin uşaklığını yapıyorsun önce onu açıkla! Sen açıkla ki cezalandırmak istediğin bu millet seni de senin o ağa babanın da hakkından gelsin!'' ifadelerini kullandı.

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