Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Ramazanda camilerde teravih namazı kılınmayacak

Koronavirüs vakaları 42 binleri geride bırakırken Ramazan boyunca camilerde cemaatle teravih namazı kılınmasının serbest bırakılması tartışma yaratmıştı. Diyanet o karadan geri döndü ve camileri teravihe kapattı... Oruçluyken korona aşısı yaptırmak orucu bozar mı?..

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniye bazı yasaklar geri gelirken, Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınması serbest bırakılmıştı. Bu karar tepki çekerken, Diyanet'ten son dakika açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi.

Ali Erbaş, "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, korona aşısı yaptırmanın orucu bozup bozmayacağı sorusuna da cevap verdi. Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz." ifadelerini kullandı.