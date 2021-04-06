Çukur'un yıldızları Damla Sönmez Erkan Kolçak Köstendil Bülent Serttaş'ı tiye aldı! İşte güldüren paylaşım

Çukur dizisinin yıldızları Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil, İbo Show'da Oryantal Didem'e bakmamaya çalışan Bülent Serttaş'ı tiye aldı.

Çukur dizisinden rol arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil ile aynı karavanı paylaşan Damla Sönmez, sosyal medya hesabında oryantal dans yaptığı anlara yer verdi. O sırada rol arkadaşı Köstendil'in, Sönmez'e bakmadığı ve bakışlarını kaçırdığı görüldü. Bu görüntüler akıllara İbo Show'da oryantal Didem'in dansını izlememek için kafasını başka yöne çeviren Bülent Serttaş'ı getirdi. Kullanıcılar, video sonrası ikilinin Serttaş'ı ti'ye aldığı yönünde yorumlarda bulundu.