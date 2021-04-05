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Ankara'da marketçinin elektrik akımına kapıldığı an kamerada

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'nın Haymana ilçesinde market işletmecisinin bozuk prizi tamir ederken elektrik akımına kapıldığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'nın Haymana ilçesinde market işleten Mert Selvi, buzdolaplarının yanındaki bozuk üçlü prizi tamir ederken elektrik akımına kapıldı.

Yaklaşık 5 saniye akımın etkisinde kalan Selvi, daha sonra dengesini kaybedip arkasındaki su şişelerinin üzerine düştü.

Panikle markete giren Selvi'nin ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu.

Mert Selvi'nin akıma kapıldığı an, marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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