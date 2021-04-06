Dubai'yi fena karıştırdılar! Çırılçıplak balkona çıktılar hepsi gözaltına alındı

Dubai'de bir gökdelenin balkonuna çırılçıplak çıkarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra dünya gündemini alt üst eden modellerin kimlikleri açıklandı. Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan kadınların sayısının da 40 olduğu iddia edildi. Ülke yasalarına göre modelleri yüksek para ve hapis cezası bekliyor...

Dünya basınına yansıyan son dakika haberine göre, Dubai'de bir gökdelenin balkonunda 15 genç kadının çırılçıplak görüntülenmesi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni karıştırdı. Skandal görüntülerin ardından kadınlar gözaltına alındı.

Dubai'de kamu ahlakı yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve dünya çapında gündem olan modellerin eski Sovyet ülkelerinden geldiği; çoğunun da Ukraynalı olduğu ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hafta sonu bir grup genç kadının güpegündüz çırılçıplak balkonda görüntülenmesi, yalnızca ülkeyi değil bütün dünyayı alt üst etmişti.

Dubai’de bir gökdelenin balkonunda ünlü bir firmanın websitesi çekimleri için çıplak poz veren bir grup kadın dün polis tarafından gözaltına alınmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en yüksek nüfuslu emirliği Dubai'nin Marina bölgesindeki bir gökdelende balkonunda çıplak poz veren kadınların gözaltına alınmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan modellerin sayısı 40 olarak açıklanırken bu kişiler çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak!

Kadınların balkonda yan yana poz verdiği fotoğraf ve görüntüler sosyal medyada viral olmuştu. Dubai polisinden yapılan açıklamada, 'uygunsuz bir videoda yer alan bir grup kadının’ gözaltına alındığını ve savcılığa sevk edildiklerini belirtti.

Polis açıklamasında gözaltı gerekçesi olarak 'kabul edilemez davranışlar' ifadesi dikkat çekiyor. Açıklamada ayrıca çıplakların BAE toplumunun değerlerini yansıtmadığı savunuldu. Gözaltına alınan kadınlara Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kamu ahlakı yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin sterlin para cezası kesildi.