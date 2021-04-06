Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm tanıtımı
ATV’nin çok izlenen yapımı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm tanıtımında izleyicileri çok büyük bir sürpriz bekliyor. Dizinin 91. bölüm tanıtımında yer alan, 20 bölüm önce diziye veda eden Hünkar karakterinin sesi izleyicileri heyecanlandırdı.
Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘‘Bir Zamanlar Çukurova’’ tam üç sezondur atv ekranında perşembe gecelerinin zirvesinde yer alıyor.
Dizinin, 91. bölümü öncesinde izleyicilerine sürpriz bir tanıtım geldi! 71. bölümde diziden ölerek ayrılan Hünkar Yaman’ın gidişi izleyicileri derinden üzmüştü. Tam 20 bölüm sonra Vahide Perçin’in sesi yeniden dizide yankılandı.