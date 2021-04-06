Anadolu Ajansı yayımladı ''100 Yıllık Türkiye''

Habercilikte 100. yılını geride bırakan Anadolu Ajansı (AA) muhteşem bir eser daha yayımladı. “Türkiye’nin sesi olma” bayrağını kurulduğu günden beri taşıyan, habercilikte uluslararası bir markaya dönüşen AA, yayımladığı eserlere Türkiye tarihinin 1920-2020 yıllarını kapsayan bir asırlık dökümünün yer aldığı “100 Yıllık Türkiye” kitabını da ekledi.

Ziraat Bankası sponsorluğunda, Ajans’ın zengin haber ve görsel arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan eserde, 1920’lerde işgalci güçlere karşı Anadolu’da direniş hareketinin başlamasından yeni bir devletin temellerinin atılmasına; Türkiye’nin çok partili hayata geçişi, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasına; 1999 depreminden, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtlarına;



Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin referandumla kabul edilmesinin ardından yapılan seçimde Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olmasından gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine; Türkiye’nin otomobili TOGG’dan, Kovid-19 virüsüne; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı, Ovit Tüneli, İstanbul Havalimanı gibi projelerin hizmete girmesinden, "Türk sanat müziğinin güneşi" Zeki Müren ve sevilen sanatçı Barış Manço’nun hayatını kaybetmesine; Aziz Sancar’ın Nobel Kimya Ödülü’nü alan ilk Türk bilim insanı olarak tarihe geçmesine hafızalarda yer eden birçok olayı tarihe not düşüyor.

