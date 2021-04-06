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Yumurtalı patates nasıl yapılır efsane lezzet!

Bu gün sizler için hem pratik hem de çok lezzetli bir tarifimiz var yumurtalı patates! Yumurtalı patates tarifini kahvaltıda da acıktığınızda atıştırmalık olarak da yapabilirsiniz. İşte sizler için tarifi...

Geniş saatlere yayılan kahvaltı keyfinin olmazsa olmazı, paylaşılamayan kahvaltılık patatesli yumurta aynı zamanda sevilen ve pratik bir gece atıştırmalığı. Biz patatesi seviyoruz diyorsanız bağlayıcı olarak kullandığınız yumurta sayısını azaltabilirsiniz. Tarifinde yer alan az ve öz sayıda malzeme onu her zaman ulaşılabilir kılıyor. İşte sizler için patatesli yumurta tarifi...

Malzemeler;

2 adet patates, 3 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tereyağı, yeterince tuz, 1 çay kaşığı karabiber.

Mutfak İşleri Müdürü Youtube Sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=tJz15a7jbKs

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