Bunların asıl hedefleri Hulusi Akar!

Hadi Özışık Gazeteci Deniz Zeyrek'in, Hulusi Akar için söylediği sözleri Perde Arkası'nda eleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Paşa darbe bildirisinin yayınlayanların asıl hedefi arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? FETÖ'cülerin başına geçmeyi reddettiği için, bunlara istedikleri gibi at koşturmadığımı için hepsinin bir numaralı hedefi... Gazeteci Deniz Zeyrek'te çıkmış diyorki darbeyi yapsa yapsa Hulusi Akar yapar. Yahu arkadaşlar bu nasıl bir sığ görüşlülüktür?