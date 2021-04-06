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İstanbul Ümraniye'de ikinci kez drift yapan sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Ümraniye'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 12 bin 554 lira para cezası kesildi ve ehliyeti süresiz iptal edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 2 Nisan'da İstanbul Ümraniye Küçüksu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde 34 MLH 72 plakalı otomobilin sürücüsü M.D.'nin drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli M. D.'yi yakaladı. Sürücüye drift yapmaktan 12 bin 554 lira para cezası uygulandı ve 5 yıl içerisinde ikinci kez aynı ihlali sebebiyle ehliyeti süresiz iptal edildi.

Şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Kazım Karabekir Şehit Tuncay Tarım Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.​​​​​​​​​​​​​​

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