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Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren paylaşım! Başarıyla gerçekleşti

Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren paylaşım! Başarıyla gerçekleşti

Türk SİHA'larının mimarı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 17'nci uçuş testinin de başarıyla tamamlandığını duyurdu.

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Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, 17'nci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Uçuşta, "Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi" yapıldığı belirtildi. Uçuş testi, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında şu açıklamaları yaptı:

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

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