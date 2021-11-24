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Seks kasetleriyle şantaj! Fransa ve Real Madrid'in yıldız futbolcusuna hapis cezası

Seks kasetleriyle şantaj! Fransa ve Real Madrid'in yıldız futbolcusuna hapis cezası

FRANSA Milli Takımı'nda Valbuena'ya seks kasetleriyle şantaj davasında Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'ya 1 yıl ertelenmiş hapis ve 75 bin euro para cezası verildi.

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Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya santaj yapmakla suçlanan Real Madrid'li futbolcu Karim Benzema'nın yargılandığı dava bugün sonuçlandı.

2015 yılında ortaya çıkan olayla ilgili yargılama süreci sona erdi. Valbuena'ya seks kasetleriyle şantaj davasında Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'ya 1 yıl ertelenmiş hapis ve 75 bin euro para cezası verildi.

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