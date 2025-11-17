Şehit cenazesinde gülen Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un oğlundan arsız twit

MUĞLA'daki şehit cenazesinde gülüşme görüntülerinin ardından Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz özür dilemişti. Bu özürden sonda oğlu Berkay Topuz, attığı 'gülme' fotoğrafı ile bir kez daha herkesin tepkisini çekti. İşte Berkay Topuz, babasıyla olan gülen bir fotoğrafını yayınlayıp 'Biz gülerken' satırlarıyla başlayan imalı paylaşımı...

Abone ol

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran için Milas Ekinanbarı Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazı sırasında, bir dönem AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın ile CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yanındaki kişilerle birlikte gülmesi kameralara yansımıştı.Görüntülerin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından Aydın Ayaydın, "Beş saat süren manevi sürecin yalnızca beş saniyelik bir anının cımbızlanarak sanki şehidimize saygısızlık etmişim gibi gösterilmesini vicdana bırakıyorum" dedi.

ESPRİ YAPMIŞ

Fevzi Topuz ise "Esprili bir yanıt verdim, kısa bir gülüşme oldu. Şehidimiz hepimizindir. Kamuoyundan özür dilerim" ifadelerini kullandı. Fevzi Topuz sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yaptı:



OĞLUNDAN 'AR'SIZ TWEET

Milas Belediye Başkanı'nın oğlu Berkay Topuz, babasının özür dilemisinin ardından yaptığı 'ar"sız gülme twitiyle olay oldu. Babasıyla yan yana güldükleri bir fotoğrafı paylaşan Topuz, eleştirilere göndermede bulunarak, "Biz gülerken rahatsız olanın dil ölçüsü değil, bana boy ölçüsü lazım" mesajını yazdı.