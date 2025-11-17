BIST 10.654
DOLAR 42,33
EURO 49,14
ALTIN 5.552,68
HABER /  SPOR

A Milli Takım'da flaş gelişme! 2 isim daha kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da flaş gelişme! 2 isim daha kadrodan çıkarıldı

Dünya Kupası Elemeleri'nde grupta son maçında İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da 2 isim daha kadrodan öğrenildi.

Abone ol

A Milli Takımımızda sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir aday kadrodan çıkartıldı. TFF, dün de kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun aday kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu

AHMED KUTUCU ÇAĞRILDI

Ay-yıldız ekibimizde kadroya Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'nun dahil edildiği belirtildi.

İKİ İSMİN AĞRISI VAR

A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın hafif ağrıları bulunuyor. İki futbolcunun durumu, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kuveyt Türk Sağlam Kart, 2010'dan bu yana kullanıcılarına 250 kilogram altın kazandırdı
Kuveyt Türk Sağlam Kart, 2010'dan bu yana kullanıcılarına 250 kilogram altın kazandırdı
Rus ordusunun Harkiv bölgesine düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü
Rus ordusunun Harkiv bölgesine düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü
"Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Türkiye'ye gönderiliyor" iddiası yalanlandı
"Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Türkiye'ye gönderiliyor" iddiası yalanlandı
27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı 71 şüpheli yakalandı
27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı 71 şüpheli yakalandı
Dört hastalık için yerli üretim: Onkoloji, kardiyoloji, sinir sistemi ve diyabette yeni ilaçlar yolda
Dört hastalık için yerli üretim: Onkoloji, kardiyoloji, sinir sistemi ve diyabette yeni ilaçlar yolda
Bayraktar Kızılelma'ya hayalet göz entegre edildi
Bayraktar Kızılelma'ya hayalet göz entegre edildi
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi
Suudi Veliaht Prensi kritik gündemle Washington'da
Suudi Veliaht Prensi kritik gündemle Washington'da
Trump'ın Epstein soruşturmasına yönelik belgelerin açıklanmasını engellemek istediği iddiası
Trump'ın Epstein soruşturmasına yönelik belgelerin açıklanmasını engellemek istediği iddiası
Deprem bölgesinde hedef artık son teslimat! Bakan Kurum il il son durumu paylaştı
Deprem bölgesinde hedef artık son teslimat! Bakan Kurum il il son durumu paylaştı
Romanya'da Bozankaya troleybüsleri tanıtıldı
Romanya'da Bozankaya troleybüsleri tanıtıldı
Karaca kişiselleştirilebilir "All Star" çeyiz paketini tanıttı
Karaca kişiselleştirilebilir "All Star" çeyiz paketini tanıttı