A Milli Takım'da flaş gelişme! 2 isim daha kadrodan çıkarıldı

Dünya Kupası Elemeleri'nde grupta son maçında İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da 2 isim daha kadrodan öğrenildi.Abone ol
A Milli Takımımızda sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir aday kadrodan çıkartıldı. TFF, dün de kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun aday kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu
AHMED KUTUCU ÇAĞRILDI
Ay-yıldız ekibimizde kadroya Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'nun dahil edildiği belirtildi.
İKİ İSMİN AĞRISI VAR
A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın hafif ağrıları bulunuyor. İki futbolcunun durumu, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.