BIST 10.654
DOLAR 42,33
EURO 49,14
ALTIN 5.552,68
HABER /  GÜNCEL

15 bin öğretmen için tercih süreci başladı

15 bin öğretmen için tercih süreci başladı

illi Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin öğretmen için tercih süreci başlatıldı. Tercihler, elektronik ortamdan 21 Kasım saat 16.00'ya kadar yapılabilecek. Atamalar 24 Kasım'da yapılacak.

Abone ol

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını 29 Ağustos'ta açıklamış, 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da 15 Ekim'de yayımlamıştı.

1 Eylül'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 5 Eylül'de sona ermiş, 3 Ekim'e kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti.

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alıyor. 15 bin öğretmen için bugün başlayan tercih başvuru süreci 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

Öğretmen atamalarında yeni dönem

MEB, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Takım'da flaş gelişme! 2 isim daha kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da flaş gelişme! 2 isim daha kadrodan çıkarıldı
Kuveyt Türk Sağlam Kart, 2010'dan bu yana kullanıcılarına 250 kilogram altın kazandırdı
Kuveyt Türk Sağlam Kart, 2010'dan bu yana kullanıcılarına 250 kilogram altın kazandırdı
Rus ordusunun Harkiv bölgesine düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü
Rus ordusunun Harkiv bölgesine düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü
"Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Türkiye'ye gönderiliyor" iddiası yalanlandı
"Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Türkiye'ye gönderiliyor" iddiası yalanlandı
27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı 71 şüpheli yakalandı
27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı 71 şüpheli yakalandı
Dört hastalık için yerli üretim: Onkoloji, kardiyoloji, sinir sistemi ve diyabette yeni ilaçlar yolda
Dört hastalık için yerli üretim: Onkoloji, kardiyoloji, sinir sistemi ve diyabette yeni ilaçlar yolda
Bayraktar Kızılelma'ya hayalet göz entegre edildi
Bayraktar Kızılelma'ya hayalet göz entegre edildi
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi
Suudi Veliaht Prensi kritik gündemle Washington'da
Suudi Veliaht Prensi kritik gündemle Washington'da
Trump'ın Epstein soruşturmasına yönelik belgelerin açıklanmasını engellemek istediği iddiası
Trump'ın Epstein soruşturmasına yönelik belgelerin açıklanmasını engellemek istediği iddiası
Deprem bölgesinde hedef artık son teslimat! Bakan Kurum il il son durumu paylaştı
Deprem bölgesinde hedef artık son teslimat! Bakan Kurum il il son durumu paylaştı
Romanya'da Bozankaya troleybüsleri tanıtıldı
Romanya'da Bozankaya troleybüsleri tanıtıldı