Böcek Ailesi neden öldü? Kumpir denildi ama meğer otelin banyosundan...
ALMANYA'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesindeki 3 kişinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edilirken, ailenin ölüm nedenine ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı. Anne Çiğdem Böcek'in babası da son görüşmelerini anlattı.
İSTANBUL'da Böcek ailesinin şüpheli ölümüne ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Oteldeki resepsiyon görevlileri ve oteli ilaçlayan şirketin sahibi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında kokoreçci, midyeci, lokumcu ve kafe işletmecisi bulunuyor. Ailenin tükettiği yiyeceklere ilişkin numuneler toplanırken, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında numune incelemeleri devam ediyor. Hayatta kalan baba Servet Böcek’in hastanede tedavisi sürüyor.
ÖLÜM NEDENİ BANYODAN SIZAN ZEHİR
"Fatih’te 2’si çocuk 3 canı alan ölümün sebebine ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı. Kaldıkları otelde, olaydan saatler önce tahtakurusu için yapılan ilaçlamada kullanılan kimyasalın alüminyum fosfit olabileceği belirlendi. Bu madde: Son derece güçlü bir zehir. Havalandırma boşluklarından kolayca yayılabiliyor. Panzehiri yok. Ailenin bulunduğu odaya banyo havalandırmasından sızdığı ihtimali üzerinde duruluyor."
DEDE SON GÖRÜŞMEYİ ANLATTI
Kızı Çiğdem ve torunları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazelerini toprağa vermenin acısını yaşayan Mustafa Çelik, Müslümana Mahallesi'ndeki Böcek ailesinin evinin önünde taziyeleri kabul ediyor. Kızıyla en son salı günü görüştüğünü belirtip Mustafa Çelik şunları anlattı:
-Bize, 'Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta'ya sizin yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya'ya geri döneceğiz.' demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Her yaz tatilinde Türkiye'ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin'deki aile apartmanlarının üst katını tadilat ettirmişlerdi. Sıfırdan dairenin her yerini dekorasyon yaptılar, yenilemişlerdi. Hiç yatamadan gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı."
İSTANBUL'DAKİ GÜNLERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Böcek ailesinin 11 Kasım gününde saat saat nerede ne yedikleri tespit edilip numuneler alınmıştı.