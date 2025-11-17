BIST 10.663
Yeniden Refah, Saadet ve Gelecek Partisi hakkında çok konuşulan kulis

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir süredir yakın temas halinde. Siyaset kulislerinde de iki partinin birleşeceğine yönelik iddialar konuşuluyor. Her iki lider de bu konuda sorulan sorulara kesin bir dille karşı çıkmıyor. Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz da söz konusu iddialara ilişkin dikkat çeken bir kulis paylaştı.

Yeniden Refah Partisi ile Gelecek Partisi'nin birleşeceğine yönelik iddialar siyaset kulislerindeki yerini koruyor. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, konuya ilişkin çok konuşulacak bir kulis bilgisi paylaştı. İsmail Saymaz, Halk TV yayınında yaptığı açıklamada, dün Yeniden Refah Partisi kongresini toplandığını hatırlattı. İsmail Saymaz, Gelecek ve Yeniden Refah'ın birleşeceğine ilişkin kulağına duyumlar geldiğini belirtip şu kulis bilgiye aktardı:
-"Şimdi bu Yeniden Refah Partisi önümüzdeki süreçte başka bir bloğun, üçüncü bloğun öncüsü olabilir. Evet. Kulaklarıma gelen duyumlar doğruysa Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin birleşmesi eğilimi belirebilir. Yeniden Refah Partisi en azından böyle düşünüyor.

-Gelecek Partisi'nin Yeniden Refah'a katılacağını düşünüyor. Hepsi birleşebilir.
-Saadet Partisi ile Yeniden Refah'ın da koalisyon kuracağını, bir Milli Görüş ittifakının kurulacağını belirtiyorlar. Siyasetin akışına uygundur, doğaldır. 

