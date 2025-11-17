Kuveyt Türk Sağlam Kart, 2010'dan bu yana kullanıcılarına 250 kilogram altın kazandırdı

Kuveyt Türk, kredi kartlarıyla yapılan harcamalar ile 2010'dan bugüne kadar 250 kilogram altını, "Altın Puan" olarak müşterilerinin hesaplarına kazandırdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, katılım finans ilkelerine uygun ürünleriyle müşterilerine kazandırmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Global Business Magazine tarafından "Türkiye'nin En İyi İslami Kredi Kartı" ödülüne layık görülen Sağlam Kart ile banka ödeme kolaylıkları, vade farksız taksit imkanları ve Altın Puan kampanyalarıyla kullanıcıların günlük finansal yaşamını kolaylaştırmayı ve birikimlerine değer katmayı hedefliyor.

Her gün 220 binden fazla işlem gerçekleştirilen Sağlam Kart, 2 milyona yakın da müşteri sayısına ulaştı.

Sağlam Kart kullanıcılarına sunulan Altın Puan özelliğiyle kullanıcılar, yılın her dönemi uygulanan farklı kampanyalara katılarak harcadıkça Altın Puan kazanıyor.

Biriken Altın Puan'lar 50 lira tutarına ulaştığında gram altın olarak kullanıcılar adına altın hesaplarına aktarılıyor. Bu sistem sayesinde Sağlam Kart sahipleri, yalnızca harcama yapmıyor, aynı zamanda altın birikimlerini hesaplarında tutarak uzun vadeli bir birikim oluşturma fırsatı da elde ediyor.

Sağlam Kart'tan uygun oranlı kar paylı taksit kampanyaları

Eğitim ve sağlık harcamalarında, işlem sayısından bağımsız ve herhangi bir üst limit şartı olmadan 5 aya kadar vade farksız taksitlendirme imkanı sunan Sağlam Kart, kullanıcıların finansal planlamalarını esnek biçimde yapabilmelerine de olanak tanıyor.

Sağlam Kart Troy sahibi müşteriler, Sağlam Kart'ın katılım finans ilkelerine uygun yapısıyla dönemsel olarak yapılan vade farksız taksit ve uygun oranlı kar paylı taksit kampanyaları ile bütçelerinin yönetimini kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, Sağlam Kart ile sunulan avantajların müşterilerin finansal planlamalarını daha esnek şekilde yapabilmelerine katkı sunduğunu belirtti.

Oral, Sağlam Kart ile katılım finans prensiplerine uygun biçimde ödeme ve birikim deneyimini aynı potada sunduklarını vurgulayarak, "Eğitim ve sağlık gibi öncelikli ihtiyaç alanlarında sundukları vade farksız taksit imkanları ve Altın Puan kazanımları ile müşterilerimizin bütçelerini daha etkin ve avantajlı bir şekilde yönetmelerine destek olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.