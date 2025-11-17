ASAL 26 ilde anket yaptı! İlk sırada ne AK Parti ne CHP var

ASAL Araştırma'nın 26 ilde yaptığı Kasım 2025 anketine göre, "Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözebilir?" sorusuna katılımcıların en yüksek oranla verdiği yanıt %36 ile "Hiçbiri" oldu. AK Parti %23,2, CHP %19,6 oranında destek alırken diğer partiler daha düşük oranlarda kaldı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan Kasım 2025 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması, seçmenlerin ülkenin sorunlarını çözebilecek parti konusundaki görüşlerini ortaya koydu. 26 ilde, 1–9 Kasım tarihleri arasında 2015 kişiyle gerçekleştirilen anket, dikkat çeken sonuçlar içeriyor.

Araştırma, NUTS-2 sistemine göre belirlenen illerde, 18 yaş üstü seçmenlerle CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle yapıldı. Sonuçlar, %95 güven aralığında ±2,5 hata payıyla yayımlandı. Ankette katılımcıların en yüksek oranda verdiği yanıt %36 ile "Hiçbiri" oldu. Bu sonuç, seçmenlerin mevcut siyasi partilere yönelik çözüm beklentisinin zayıfladığını gösteriyor.

BİRİNCİ SIRADA 'HİÇBİRİ' ÇIKTI

Ankette "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna verilen diğer yanıtlar şöyle sıralandı:

Hiçbiri : %36.0

Ak Parti : %23,2

CHP: %19,6

DEM Parti: %4,4

MHP: %3,1

İYİ Parti: %2,6

Zafer Partisi: %1,8

Yeniden Refah Partisi: %1,4

Diğer: %2,2

Fikrim yok/Cevap yok: %5,7

