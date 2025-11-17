BIST 10.658
Bakan Tekin duyurdu! İşte 15 bin öğretmen atamasının gerçekleşeceği tarih!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih ekranını açtı. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek ve tercihlerini 21 Kasım’a kadar sisteme yükleyebilecek.

Öğretmen adaylarının aylardır beklediği atama sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih ekranını bugün itibarıyla adayların erişimine açtı. Başvurular, yalnızca elektronik ortamdan ve e-Devlet şifresiyle gerçekleştirilebilecek.

TERCİHLER 21 KASIM’A KADAR

Adaylar, belirtilen tarihler arasında tercihlerini sisteme yükleyerek işlemlerini tamamlayabilecek. 21 Kasım’a kadar devam edecek süreçte, her aday atanmak istediği eğitim kurumlarını elektronik başvuru sistemi üzerinden sıralayacak.

SÜREÇ RESMEN BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda atama tercih sürecinin başladığını duyurdu. Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah. https://ilkatama.meb.gov.tr"

Bu açıklamayla birlikte sürecin takvimi de netleşmiş oldu. Atama sonuçları, Bakan Tekin’in belirttiği gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklanacak.

