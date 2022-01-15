Seçime girebilecek 24 siyasi partinin adı Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında, seçime katılacak partilerin isimleri belli oldu. Buna göre, 24 parti seçimlere katılma yeterliliğine sahip.

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Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında aktarılan bilgiye göre, seçime katılacak partilerin isimleri belli oldu.

İŞTE SEÇİME KATILACAK 24 PARTİ!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip olan siyasi partileri belirledi.

YSK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 24 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.

Seçime katılma hakkına sahip siyasi partiler şunlar olacak:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi,

2-Anavatan Partisi,

3- Bağımsız Türkiye Partisi,

4- Büyük Birlik Partisi,

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrasi ve Atılım Partisi,

7- Demokratik Sol Parti,

8- Demokrat Parti,

9- Emek Partisi,

10- Gelecek Partisi,

11- Genç Parti,

12- Halkların Demokratik Partisi,

13- Hür Dava Partisi,

14- İyi Parti,

15- Millet Partisi,

16- Milliyetçi Hareket Partisi,

17- Muhafazakar Yükseliş Partisi,

18- Saadet Partisi,

19- SOL Parti,

20- Türkiye İşçi Partisi,

21- Türkiye Komünist Hareketi,

22- Türkiye Komünist Partisi,

23- Vatan Partisi

24- Yeniden Refah Partisi