Rıdvan Dilmen: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Gaziantep maçından sonra TFF ve MHK'yi topa tuttu. Dilmen, çok ses getirecek bir iddia ortaya attı.

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Beşiktaş'ın Gaziantep'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya hakem Arda Kardeşler ve VAR ekibi damga vurdu. Batshuayi'nin ceza sahası içinde ayağına basılan pozisyon Beşiktaşlıları çıldırttı. Asbaşkan Emre Kocadağ maçın ardından TFF'ye açık uyarıda bulunup, "Son çağrıyı yapıyoruz" dedi. Kocadağ'ın açıklamalarını izleyen Rıdvan Dilmen'den ortalığı sallayacak sözler sarf etti. Dilmen, TFF'nin hakemlere gönderdiği hakem hatalarıyla ilgili evrakları ekranlara taşıdı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Penaltıyı görmedim ama Batshuayi'nın ayağına basıldı. Bu kırmızı kart. Hakem Arda Kardeşler görmedi diyelim. VAR'dan neden çağırmadılar anlamıyorum. VAR'da Erkan Engin var. Sedye ile çıkarsa mı bakıcaksınız VAR'a. Komik ve dramatik şeyler oluyor. İki hafta önce Pjanic'in ayağına darbe. Bugün de niye vermezler merak ediyorum. Futbol adil bir oyun ama adil olmadığını görüyorum. Hakemlerin kafası mı karışık. Ben futbol hayatımda böyle rezalet şeyler görmedim. Beşiktaş ailecek bastırıyor ama pozisyon bulamıyor.

"TFF'nin hoşuna gidiyor"

Türk futbolunda Emre bey de (Asbaşkan Emre Kocadağ) dahil olmak üzere görmediği bir şey var. TFF'nin hoşuna gidiyor MHK'ye sallamak. Hakemleri bu hale getiren TFF'dir. Sekizinci haftaya kadar kafa kafaya giden lig birden bire farklı bir hale geliyor. Üç takımın teknik direktörü gitmiş sadece hakem olarak görmemek lazım. Trabzonspor iyi oynayıp kazandıkça üç büyüklerin psikolojisini bozdu. Bu kadar puan farkı da hakeme bağlanmaz. TFF'den birileri diyormuş ki Emre Kocadağ ve Rıdvan Dilmen hakemleri yapılandırıyormuş. Kim mi söylüyor bunları? Federasyonda üst düzey yöneticiler. Yalancılar söylüyor işte. Bu ekrandaki belgeler hakemlere gitti. VAR müdahalesi gereken pozisyonları yollamışlar. Bunlar sadece bende yok. Gazetecilerde de vardır. 25 30 tane hakeme ulaşmış. Rize'nin Beşiktaş'a attığı golde hakem görmüyor. Ceza sahasında karışıklık var. VAR buna müdahale etmeliymiş.

"En masum olanlar hakemler"

Türkiye'nin en iyi hakemlerini VAR'a vermiyorlar. Diagne'nin pozisyonunda neredeydiniz? Cüneyt Çakır'a ve Fırat Aydınus 9. haftadan sonra neden VAR'a gitmemiş. Yeni bir karar çıkartıp yazı gönderiyorlar. O kadar şeffafsınız iseniz bazı VAR konuşmalarını dinleyin, kulüpler itiraz ediyor. Bu işte en masum olanlar hakemler. Format değiştirerek bunu deniyorlar. Arda Kardeşler VAR'da Sivasspor maçında sonra kaç maça gitmiş. Gitmiştir ara vermediler. Ayrıca Karagümrüklü Caner Erkin'in cezası neden bir maça indi onu bir açıklasınlar.

"Son çağrımızdır"

Rıdvan Dilmen'in bu açıklamalarının başlangıç fitilini Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ateşledi. Kocadağ, TFF'ye "Son çağrımızdır" diyerek açık uyarıda bulundu.

İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları:

"Başkanımızın daha dün söylemesi, VAR'a dikkat çekmesi, VAR'da kasıt ararız demesi. 1-0 kazanmamıza rağmen VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar var; belki de çocuklarımızın emeklerini heba edecek.

"Son damla da taştı"

Son damla da taştı, hiçbir sabrımız yok. Federasyonun acilen hakemlik müessesi ve VAR'ın başındakiler ile alakalı hamle yapması lazım. Maalesef bu sene hakem hatalarından dolayı Beşiktaş geride kaldı. Bunları görmemek için artık art niyetli olmak lazım."