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Göztepe konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u yendi

Göztepe konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u yendi

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. bu sonucun ardından 21 puanla 16. sırada yer alan Göztepe, 22. haftada Sivasspor'u ağırlayacak. 15 puanla 20. ve son sırada kalan Yeni Malatyaspor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

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7. dakikada Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç'ın golüyle öne geçti. Hızlı hücumda Kenan Özer'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa sağ çaprazda ceza sahasına girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa Eskihellaç uzak köşeye çok güzel vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0

13. dakikada Göztepe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Sadık Çiftpınar elle oynayınca maçın hakemi penaltıyı gösterdi.

15. dakikada Göztepe, Berkan Emir ile beraberliği buldu. Göztepe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Berkan Emir topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve maça eşitlik geldi: 1-1

17. dakikada Göztepe'de sağ kanattan ceza sahasına doğru yerden gönderilen topa Ndiaye penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu, kaleci Ertaç Özbir gole izin vermedi.

22. dakikada Göztepe'de Kerim Alıcı'nın sağ kanattan ortasında Halil Akbunar topa doğru hareketlendi ve kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Sonrasında yapılan VAR incelemesi ile ofsayt kararı verildi ve gol iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

48. dakikada Göztepe'de Nwobodo sol kanatta çok iyi çalımlarla hücuma çıktı ve topu Halil ile buluşturdu. Halil'in içeriye çevirdiği topu kaleci Sertaç kontrol etmeye çalışırken top ağlarla buluştu. Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesiyle gol iptal edildi.

63. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mounir Chouiar sol kanatta aldığı topla merkeze doğru yöneldi ve önünü boşaltarak çok sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Göztepe öne geçti. Nwobodo sol kanatta topla birlikte çok iyi hücuma çıktı, ceza sahasına girmeden yerden ortasını yaptı. Lourency iyi takip ederek topu ağlarla buluşturdu: 2-1

76. dakikada Yeni Malatyaspor'da Chouiar, ara pası ceza sahası sağ çaprazda kontrol etti ve şutunu çekti ancak top kaleye paralel olarak gitti ve dışarıya çıktı.

Karşılaşma 2-1 rakip takımın üstünlüğü ile sona erdi.

Yeni Malatyaspor: 1 - 2 :Göztepe

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Deniz Caner Özaral

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Okechukwu Azubuike, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya (Dk. 55 Aabid), Wallace (Dk. 82 Awuku), Karim Hafez, Nouha Dicko (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Mustafa Eskihellaç, Godfred Donsah, Mounir Chouiar, Kenan Özer (Mallan)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Wilker Angel, Atınç Nukan, Atakan Rıdvan Çankaya, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, Kerim Alıcı, Halil Akbunar (Dk. 79 Yalçın Kayan), Makana Baku (Dk. 68 Lourency), Cherif Ndiaye (Dk. 79 Jahovic)

Goller: Dk. 7 Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor), Dk. 15 Berkan Emir (P), Dk. 73 Lourency (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 51 Adem Büyük (Yedeklerde) (Yeni Malatyaspor), Dk. 70 Halil Akbunar (Göztepe)

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