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Savunma Sanayi Bakanı İsmail Demir: Atmaca füzesinin testleri başarılı geçti

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Atamaca füzesinin testlerinin devam ettiğini ve son bir test daha kaldığını açıkladı. Bakan Demir, "Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den Atamaca füzefisinin test aşamasına ilişkin açıklama geldi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir " Atmaca füzesinin testleri devam ediyor. Dün yine bir test atışları yapıldı ve başarılı geçti. Bu sondan bir önceki test son bir testi kaldı. Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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