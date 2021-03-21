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Şanlıurfa'da küçük çocuğa tokat atılıp sigara içirilen görüntülere tepki yağdı

ŞANLIURFA'da Aziz Ç.'nin yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüler tepki topladı. Aziz Ç., tepkiler üzerine görüntüleri kaldırdı.

ŞANLIURFA'da Aziz Ç., yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp sigara içirdiği ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri Tiktok isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı.

Aziz Ç.'nin paylaştığı görüntülere sosyal medya kullanıcılar tepki gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak açıklama yapan Aziz Ç., "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" dedi.

Güvenlik güçlerinin görüntülerle ilgili başlattığı belirtildi.

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