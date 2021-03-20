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Evde et döner nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Et döneri herkes dışarıda çok severek yer. Biz sizler için bugün severek yediğiniz et dönerin tarifini vereceğiz. İşte evde et döner tarifi...

Hazırından neredeyse farksız olan ev yapımı et döner oldukça pratik, oldukça sağlıklı ve yüzde yüz ev yapımı. Buzdolabı ya da derin dondurucuda bekletme süresini hesaba katmazsanız 15-20 dakika gibi kısa bir sürede ev yapımı et döner hazırlayabilirsiniz. Arzuya göre tarifinde yer alan marinasyon karışımında incecik doğranmış et dilimlerini (buzdolabında) uzun süre bekletebilir, et yemeklerinin en herkese hitap edeni olan döneri sonrasında hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler;

1 kilo orta yağlı kıyma, 2 kaşık yoğurt, yarım çay bardağı süt, bir soğan, karabiber, kırmızı toz biber, tuz, pişirmek için biraz sıvıyağ ve kuyruk yağı.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=Nro8tA-UmZU

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