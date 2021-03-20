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MEDYA

TV100'de canlı yayın karıştı hakaretler havada uçuştu: Anana avradına...

TV100'de yayınlanan Var Odası programında Emre Bol ve Evren Turhan birbirine girdi.

Ertem Şener'in  TV100 ekranlarında sunduğu spor programı 'Var Odası'nda dün akşam gergin anlar yaşandı. Yorumcuların Galatasaray - Rizespor maçını yorumladıkları esnada, Fatih Terim'in sarı kart gördüğü pozisyon üzerine tartışan Emre Bol ve Evren Turhan kavga etti. Emre Bol'un "Anana avradına küfür eden adamı öldüremezsin kardeşim! Hiçbir yere gidemezsin, kural var kaide var." sözü üzerine, Evren Turhan, "Geri zekalı bu yahu" demesiyle ikili birbirine girdi. Emre Bol, "Oğlum sensin geri zekalı, terbiyesizlik yapma!" diyerek Turhan'ın üzerine yürüdü. Turhan da "Ne yapacaksın?" diye karşılık verince, stüdyo karıştı. Bir süre tartışan ikiliyi sakinleştirmekte zorlanan moderatör Şener, ikiliden sakin olmalarını istedi.

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