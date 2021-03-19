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İsmail YK sevgilisi Dilara ile aşkını Instagramdan ilan etti

İsmail YK kendisinden 20 yaş küçük olan bir hayranıyla aşk yaşıyor. Dilara isimli kızın Almanya'da yaşadığı öğrenildi.

Çıkardığı şarkılar ile adından söz ettiren ve geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edilen şarkıcı İsmail YK instagram hesabından yeni sevgilisini ilan etti. Birçok klibinde oynayan ve İsmail YK'nın hayranı olan Dilara henüz 20'li yaşlarında ve modellik yapıyor. İsmail YK ise 42 yaşında.

Dilara'nın İsmail YK'nın sıkı bir hayranı olduğu ve bir çok klibinde de rol aldığı ortaya çıktı. İsmail YK, kendisi gibi Almanya doğumlu olan sevgilisi Dilara ile olan ilişkisini instagram hesabından ilanı aşkla duyurdu. 

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