BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 404,83
POLİTİKA

Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı! Yeni soruşturma

Aldığı hapis cezası kesinleşince milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sabah saatlerinde Meclis'te gözaltına alındı. Gergerlioğlu hakkında yeni soruşturma açıldığı ve bu kapsamda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de Adalet Nöbetine başlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu,  saat 06.30 sularında polis tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu polislerce götürülürken, “Biz bu görüntüleri 90’larda da gördük” dedi.

Gergerlioğlu’nun gözaltına alınma nedeninin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında olduğu belirtildi. Soruşturmada, Gergerlioğlu’nun Meclis'i terk etmediği, hâlâ “milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklamaları yaptığı, canlı yayınlar yaptığı, kamu binasında hakkı olmadan durması” sulaması yapıldı. Gergerlioğlu’nun gözaltına alındığı görüntülerini HDP’li Hüseyin Kaçmaz ve Filiz Kerestecioğlu Twitter'dan canlı yayınladı.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Ömer Hocamızın vekilliğinin hukuka aykırı düşürülmesinden sonra kendisinin bu haksız, hukuksuz karara karşı sürdürdüğü eylemin 5. Gününde sabah namazı için uyanıp lavaboya girdiğinde aniden yüzlerce polis koridoru kuşatma altına alındı.  Ömer Hocamız abdest alınırken, kendisine tebligat yapılmadan, kıyafetlerini giyilmesine müsaade edilmeden, sürükleyerek  götürüldü.  Barbarlık vardı." dedi.

HDP’li Kerestecioğlu da “Ömer Faruk vekilimiz halkın vekilidir. Burada barışçıl hakkını kullanmıştır. Bunun dışında da bir şey yoktur. Lütfen yazılan çizilen hiçbir şeye inanmasınlar bizi bizden dinlesinler” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da tekstil atölyesindeki patlama anı kameraya yansıdı
Antalya'da lüks villada DJ eşliğindeki korona partisine ceza yağdı
Genç kadın yatak odasında rögar kapağı fark etti! Aşağı inince şok oldu
Evde et döner nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
Kılıçdaroğlu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Geri gelecek
Yokuş yukarı giden kamyon yükü ağır gelince şaha kalktı
TV100'de canlı yayın karıştı hakaretler havada uçuştu: Anana avradına...
Rizespor'un galibiyet golü sonrası GS TV spikeri çıldırdı o anlar kayıttaydı
Kırmızı Oda 30. bölüm ön izleme
Akıncı 13. bölüm fragmanı