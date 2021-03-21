Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı! Yeni soruşturma

Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de Adalet Nöbetine başlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu, saat 06.30 sularında polis tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu polislerce götürülürken, “Biz bu görüntüleri 90’larda da gördük” dedi.

Gergerlioğlu’nun gözaltına alınma nedeninin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında olduğu belirtildi. Soruşturmada, Gergerlioğlu’nun Meclis'i terk etmediği, hâlâ “milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklamaları yaptığı, canlı yayınlar yaptığı, kamu binasında hakkı olmadan durması” sulaması yapıldı. Gergerlioğlu’nun gözaltına alındığı görüntülerini HDP’li Hüseyin Kaçmaz ve Filiz Kerestecioğlu Twitter'dan canlı yayınladı.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Ömer Hocamızın vekilliğinin hukuka aykırı düşürülmesinden sonra kendisinin bu haksız, hukuksuz karara karşı sürdürdüğü eylemin 5. Gününde sabah namazı için uyanıp lavaboya girdiğinde aniden yüzlerce polis koridoru kuşatma altına alındı. Ömer Hocamız abdest alınırken, kendisine tebligat yapılmadan, kıyafetlerini giyilmesine müsaade edilmeden, sürükleyerek götürüldü. Barbarlık vardı." dedi.

HDP’li Kerestecioğlu da “Ömer Faruk vekilimiz halkın vekilidir. Burada barışçıl hakkını kullanmıştır. Bunun dışında da bir şey yoktur. Lütfen yazılan çizilen hiçbir şeye inanmasınlar bizi bizden dinlesinler” dedi.