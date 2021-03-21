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Corona virüs hiçe sayıldı! Bağcılar'da gelin ve damat sokak ortasında halay çekti

BAĞCILAR'da koronavirüs salgınına rağmen bir grup, sosyal mesafesiz düğün eğlencesi düzenledi. Gelin ve damat sokak ortasında halay çekti, kalabalık müzik eşliğinde dakikalarca dans etti.

Bağcılar Kirazlı Meydanı'nda dün akşam saatlerinde evlenen çift ile yakınları sosyal mesafesiz halay çekti. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan grup, meydanda yüksek sesli müzik eşliğinde eğlendi.

Koronavirüs salgının unutulduğu o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Halay çekip eğlenen grup, daha sonra konvoy eşliğinde ara sokaklara dağılıp gözden kayboldu. 

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