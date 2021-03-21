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Bafetimbi Gomis baygınlık geçirdi yürekler ağza geldi

Bafetimbi Gomis, takımı Al-Hilal'in El Kadisiyah ile oynadığı maçta baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Fransız golcü, daha sonra ayağa kalkarak yeniden oyuna dahil oldu.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, Al Ahli-Al Hilal maçının 12. dakikasında fenalaştı. Bir anda yere yığılan Fransız yıldız, sağlık heyetinin müdahale etmesinin ardından oyuna devam etti.

Galatasaray'da da bayılmıştı
Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip olan 35 yaşındaki golcü, Galatasaray forması giydiği dönemde de saha içinde baygınlık geçirmiş ve izleyenleri korkutmuştu.

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