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DÜNYA

Genç kadın yatak odasında rögar kapağı fark etti! Aşağı inince şok oldu

ABD'de yaşayan bir kadın, yatak odasının zeminindeki rögar kapağını kaldırıp aşağı inince şaşkına döndü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kocasıyla birlikte yaşayan Jennifer Little, TikTok'ta esrarengiz keşfini paylaşırken şaşkına çevirdi. Ev 1951'de inşa edildi ve Jennifer'a göre o dönem insanlar nükleer bombalar konusunda oldukça endişeliydi ve kendilerine sığınak yapmışlardı. Söz konusu sığınakta, ilaçlar birkaç eşya, ranza ve pisuvar bulunuyor.

Jennifer, başlangıçta sığınağın İkinci Dünya Savaşı için olduğunu düşündü, ancak daha sonra Soğuk Savaş'ta nükleer bombalar için bir sığınak olabileceğini öğrendi. ABD'li kadın, "Bu evde bir sığınak var, o zamanlar için bu oldukça normal. İnsanlar, merkezi Kaliforniya'da meydana gelen bir nükleer bombadan çok korkuyorlardı. Barınakta yatak ve havalandırma da bulunuyor

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