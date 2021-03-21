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Ispanak borani nasıl yapılır yemeye doyamayacağınız lezzet!

Özellikle et yemeklerinin yanına yakışacak nefis bir tarif olan Ispanak boraniyi evinizde kolayca yapabileceğiniz tarif sizlerle. İşte Ispanak Borani tarifi...

Soğuk kış günlerinde soframızdan eksik etmemiz gereken ve faydasını saymakla bitiremediğimiz Ispanak ile yapabileceğiniz birbirinden lezzetli yemeklerden biri de Ispanak borani. Sadece Türk mutfağında değil İran mutfağında da önemli bir yeri olan ayrıca et yemeklerinin de yanına çok yakışacak olan Ispanak borani tarifiyle karşınızdayız. Hem lezzetli, hem de sağlıklı olan Ispanaklı borani tarifinin yapımı da oldukça kolay. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

1 demet ıspanak, 2 adet havuç, 1 çorba kasesi yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 diş sarımsak, yeterince tuz. Sosu için; 2 yemek kasığı sıvı yağ, yarımsı bardağı ceviz, 2 tatlı kaşığı içi susam, yarım yemek kaşığı tereyağ, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=TCwhw1fYvQY

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