Van'daki Nevruz'da korku dolu an! Bir anda alev aldı iki kişi yanmaktan son anda kurtuldu

Van Valiliği'nden alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliği, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirildi, ateşleri ölçülüp, üst aramaları yapıldı. Nevruz kutlamasına Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bölge milletvekilleri ile binlerce kişi katıldı.

Kurulan güvenlik noktalarında görev yapan polis ekiplerinin, koronavirüs salgınına karşı tulum giyip, maske ve siperlik taktıkları görüldü. Kutlamalara katılanlar sanatçıların söylediği şarkılar eşliğinde halay çekti. Görevliler, kutlamaya katılanlara sık sık maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Nevruz ateşi yakarken yanıyorlardı...

Kutlamalar saat 15.00'te sona ererken, polis dağılım sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı, etkinlik sırasında da helikopterler güvenlik için bölgenin üzerinden uçtu. Alanda nevruz ateşinin yakılması sırasında 1 kadın ve 1 erkek alevlerin arasında kaldı. İki kişi olaydan yara almadan kurtuldu. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.