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DÜNYA

Romanya’da sunucu Mirela Vaida, canlı yayında çıplak bir kadının saldırısına uğradı

ROMANYA'da bir televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu Mirela Vaida, elinde taş olan ve tamamen çıplak bir kadın tarafından saldırıya uğradı.

Romanya’da bir ulusal kanalda Acces Direct adlı televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu Mirela Vaida, elinde taş bulunan çıplak bir kadın tarafından saldırıya uğradı.

Tamamen çıplak olan saldırgan kadın, Vaida’ya “Paramı geri ver” şeklinde bağırarak üstüne doğru koştu. Vaida, o sırada stüdyoda bulunan kişiler tarafından durdurulan saldırgan kadını tanımadığını ifade etti.

Sağlık durumu iyi
Saldırı sırasında canlı yayın kesildi ve saldırgan kadın stüdyo dışına çıkartıldı. Yerel basın Vaida’nın sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.   

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