BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,64
ALTIN 6.772,92
HABER /  GÜNCEL

Sanatçı Fatih Ürek hayatını kaybetti

Sanatçı Fatih Ürek hayatını kaybetti

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda olan sanatçı Fatih Ürek'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Abone ol

15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında dakikalarca süren kalp masajı ile hayata tutunan sanatçı, yaklaşık 3.5 aydır tedavi altındaydı.

MENAJERİ "DURUMU KRİTİK" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Ürek'in menajeri Mert Siliv, bugün (30 Ocak) yaptığı son açıklamada sanatçının durumunun kritik olduğunu duyurmuştu.

Gazeteci Müge Dağıstanlı, Ürek'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği duyurdu.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 yılında Erzurum’da fabrika işçisi Şerafettin Ürek’in dört çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 


Sanat hayatına genç yaşta adım atan Ürek, 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatro sahnelerinde çalışan Ürek, tiyatro eğitimi kapsamında Mahir Canova’dan ders aldı.

Çeşitli nedenlerle tiyatro kariyerini bırakmak zorunda kalan sanatçı, bir süre mobilyacılık yaptı.

Hayatı, ses sanatçısı olmaya karar vermesiyle tamamen değişti. Taylan Gazinosu’nda sahneye çıkan Ürek, daha sonra İstanbul’a taşınarak profesyonel müzik kariyerine yöneldi.

Fatih Ürek, ilk albümü “Yaktı Yaktı”yı 1993 yılında Raks Müzik etiketiyle yayımladı.

1995’te çıkardığı “Sen İki Gözümsün” albümünde pop şarkılarının yanı sıra klasik eserler de seslendirdi. 1997 yılında “Reyting Hamdi” programında canlandırdığı Fred Çakmaktaş karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

13 yıllık aranın ardından 2008’de çıkardığı albümde yer alan “Hadi Hadi” ve “Sus” şarkıları müzik listelerinde uzun süre üst sıralarda yer aldı.

2011 yılında reklam filmlerinde rol alan Ürek, televizyon dünyasında da önemli projelere imza attı.

2018-2020 yılları arasında “Gelinim Mutfakta” adlı yemek yarışmasının sunuculuğunu yapan Ürek, 2019-2020 yılları arasında “Kuaförüm Sensin” yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

Son olarak “Gelin Görümce” adlı yarışma programını sundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan Türkiye açıklaması! "Ortağımız" diyerek ilan etti!
Rusya'dan Türkiye açıklaması! "Ortağımız" diyerek ilan etti!
İzmir'in dört ilçesinde "çamurlu su" kesintisi
İzmir'in dört ilçesinde "çamurlu su" kesintisi
Trump'tan İran açıklaması: Umarım anlaşırız!
Trump'tan İran açıklaması: Umarım anlaşırız!
Galatasaray'ın Juventus maçlarının günleri ve saatleri açıklandı
Galatasaray'ın Juventus maçlarının günleri ve saatleri açıklandı
Antalyaspor - Trabzonspor / Canlı anlatım
Antalyaspor - Trabzonspor / Canlı anlatım
TDK yazılımında hata yapılan kelimeleri dijital ekranda paylaşacak
TDK yazılımında hata yapılan kelimeleri dijital ekranda paylaşacak
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Son paylaşımı tepki çekmişti! Mika Raun Can gözaltına alındı
Son paylaşımı tepki çekmişti! Mika Raun Can gözaltına alındı
BIST 100’de rekor kapanış! Rakamlar açıklandı
BIST 100’de rekor kapanış! Rakamlar açıklandı
Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometreye çıkardık
Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometreye çıkardık
ABD’de üretici fiyatlarında güçlü artış
ABD’de üretici fiyatlarında güçlü artış
KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin kişi çalışıyor
KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin kişi çalışıyor