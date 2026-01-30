BIST 13.838
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 7 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen kristalize madde, uyuşturucu madde emdirildiği değerlendirilen bir gram ıslak peçete, bir kırmızı reçete ile verilen ilaç, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan pipe diye tabir edilen 3 aparat ile toplam 14 bin 890 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler A.Ö, M.D. ve C.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları devam ediyor.

