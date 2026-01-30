BIST 13.838
Trump'tan İran açıklaması: Umarım anlaşırız!

İran-ABD geriliminde son dakika gelişmesi yaşandı. ABD Başkanı Trump, ''Umarım İran'la anlaşırız. Anlaşmaya varamazsak ne olacağını göreceğiz.' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald TrumpTrump, Beyaz Saray’daki bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'a ilişkin gündemi değerlendirdi.

'ÇOK SAYIDA GEMİ GÖNDERİYORUZ'

Trump, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu söyledi.

