BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,77
ALTIN 7.075,52
HABER /  GÜNCEL

KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin kişi çalışıyor

KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin kişi çalışıyor

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2025 yılı itibarıyla toplam 96 bin 268 kişi görev yapıyor.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yılın son çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 96 bin 268 kişi çalışıyor. Bu kişilerin 96 bin 115'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 154'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 250'si memur, 44 bin 111'i sözleşmeli, 38 bin 368'i kapsam içi işçi, 3 bin 626'sı kapsam dışı işçi, 5 bin 913'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Bu kapsamda, KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2025 yılı itibarıyla toplam 96 bin 268 kişi görev yapıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Livakovic eski takımına gitti
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Livakovic eski takımına gitti
Gündem ABD! Erdoğan'dan kritik görüşme
Gündem ABD! Erdoğan'dan kritik görüşme
Spotify'dan Türkiye kararı! Duyurdular...
Spotify'dan Türkiye kararı! Duyurdular...
Yarıyıl tatili sona eriyor, okullarda ders zili yeniden çalacak
Yarıyıl tatili sona eriyor, okullarda ders zili yeniden çalacak
ABD'de üretici enflasyonu geçen yıl aralıkta beklentileri aştı
ABD'de üretici enflasyonu geçen yıl aralıkta beklentileri aştı
14 yıl sonra yeniden... Danimarka Şam Büyükelçiliğini açacak
14 yıl sonra yeniden... Danimarka Şam Büyükelçiliğini açacak
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR işlemi uygulandı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR işlemi uygulandı
Brezilya'da korkunç olay! Bir çocuk köpekbalığı saldırısı sonucu öldü...
Brezilya'da korkunç olay! Bir çocuk köpekbalığı saldırısı sonucu öldü...
Fenerbahçe'de ayrılık! Genç futbolcu Çaykur Rizespor'a transfer oldu
Fenerbahçe'de ayrılık! Genç futbolcu Çaykur Rizespor'a transfer oldu
Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tutuklu sanık kalmadı
Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tutuklu sanık kalmadı
Belçika'dan radikal karar! Bu suçları işleyenler vatandaşlıktan atılacak...
Belçika'dan radikal karar! Bu suçları işleyenler vatandaşlıktan atılacak...
Konyaspor'un genç takım otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Konyaspor'un genç takım otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var