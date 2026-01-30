ABD’de üretici fiyatlarında güçlü artış

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 2025 yılı aralık ayında aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre artışta hizmet fiyatlarındaki yükseliş belirleyici olurken, nihai talep hizmetleri endeksi Temmuz’dan bu yana en hızlı artışını kaydetti.

ABD'de 2025 yılı aralık ayı üretici fiyat endeksi belli oldu. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 artarak beklentilerin üzerinde kaydedildi.

BEKLENTİ DAHA DÜŞÜKTÜ

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre, nihai talep için Üretici Fiyat Endeksi (PPI) Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 0,5 arttı. Beklenti yüzde 0,3 artış yönündeydi.

EKİM VE KASIMDA DAHA DÜŞÜK YÜKSELİŞLER

Endeks kasımda yüzde 0,2, ekimde ise yüzde 0,1 yükselmişti.

Düzeltilmemiş verilere göre nihai talep endeksi 2025 genelinde yüzde 3,0 artmıştı.

HİZMET FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Aralık ayı verilerine göre, genel fiyat artışındaki en belirgin etken hizmet sektörüydü.

Nihai talep hizmetleri endeksi yüzde 0,7’lik bir ivme yakalayarak Temmuz ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu tablonun oluşmasında özellikle ticaret hizmetlerindeki yüzde 1,7’lik marj artışı, toplam yükselişin yaklaşık üçte ikisini sırtladı.

Sektörel detaylara inildiğinde; ticaret, ulaşım ve depolama dışındaki hizmet kalemlerinde yüzde 0,3’lük bir artış gözlendi. Taşımacılık ve depolama faaliyetleri ise yüzde 0,5 oranında yükseldi. Hizmet grubundaki bu genel yukarı yönlü hareketin yüzde 40’ından fazlası, makine ve ekipman toptan ticaretinde yaşanan yüzde 4,5’lik marj genişlemesinden kaynaklandı.

Otel konaklama ücretleri, gıda ve alkol perakendeciliği, sağlık-kişisel bakım ürünleri satışı, portföy yönetimi ve havayolu ulaşımı gibi kalemlerde zamlar görüldü. Buna karşın, kablolu telekomünikasyon hizmetleri yüzde 4,4’lük bir düşüşle bu eğilimin tersine hareket etti.

Mal grubunda ise daha durağan bir seyir hakimdi. Kasım ayındaki yüzde 0,8’lik yükselişin ardından, nihai talep malları fiyatları Aralık ayında yatay kalarak değişim göstermedi. Gıda ve enerji maliyetleri dışarıda bırakıldığında mallarda yüzde 0,4’lük bir artış yaşansa da, enerji fiyatlarındaki yüzde 1,4 ve gıda fiyatlarındaki yüzde 0,3’lük gerileme dengeyi sağladı.

Mal grubunun kendi içindeki değişimlerine bakıldığında; demir dışı metallerin yüzde 4,5 değer kazandığı, motorlu taşıtlar ve havacılık ekipmanlarının da pahalandığı görüldü. Öte yandan, dizel yakıt fiyatları yüzde 14,6 gibi keskin bir düşüş kaydederek dikkat çekti.