Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometreye çıkardık

Bakan Uraloğlu, 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağını 30 bin kilometreye çıkardıklarını belirterek, "Sadece 6 il bölünmüş yollarla bağlıyken, şimdi 77 ili birbirine bağladık. Otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye yükselttik" dedi.

"Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 bin kilometrelik bölünmüş yol ile bakanlık olarak Türkiye'nin kara yolu altyapısını tarihi bir eşiğe ulaştırdıklarını belirtti.

Söz konusu başarılara ilişkin açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanım vizyoner liderliğiniz, öngörünüz ve kararlılığınız sayesinde Türkiye, son 24 yılda ulaşımda adeta çağ atladı." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma alanında hayata geçirdiği projeler için her birinin önce yapılamayacağından, gereksiz diye küçümsendiğinden ve karalanmaya çalışıldığından bahsetti.

Cumhurbaşkanının liderliğinde kara yolu, demir yolu, denizcilik, hava yolu ulaşımının bütün modlarında ve haberleşme alanında ancak büyük hayallerle gerçekleştirilebilecek işlerin yapıldığını söyleyen Uraloğlu, "Yıllarca yapılamayarak adeta yılan hikayesine dönen Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamlayarak 2007'de Bolaman-Perşembe arasında muhteşem bir açılışla hep birlikte hizmete sunduk." dedi.

Bolu Tüneli'nin yapımına değinen Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"10 hükümet ve 17 bakan değişimine rağmen bitirilemeyen hatta atıl kalan kısımları için 'Patates deposu mu yapalım, limon deposu mu yapalım?' diye ciddi ciddi öneriler getirilen Bolu Tüneli’ni açtık. Cumhurbaşkanım, sizin vizyonunuz ve liderliğiniz ile hayata geçirdiğimiz mega projelerimizle de iftihar ediyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa arasındaki geçişleri birkaç dakikaya düşürdük. Osmangazi Köprüsü, Kömürhan, Tohma, Beğendik-Botan Köprüleri Eyiste Hadimi ve Bitlis Çayı Viyadüğü, Nissibi gibi teknoloji ve mühendislik harikası köprülerle yolculukları çok daha güvenli ve keyifli bir hale getirdik. Geçit vermeyen dağları Cankurtaran, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Salarha, Assos, Troya, Sabuncubeli, Ovit ve Zigana gibi tünellerimizin konforuyla geçilebilir kıldık."

"Sadece 6 il bölünmüş yollarla bağlıyken, şimdi 77 ili birbirine bağladık"

Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli Otoyollarını mega kara yolu projeleri olarak tanımladı ve bu projelerin üretim merkezleri ile limanlar arasında kesintisiz, hızlı ve konforlu bağlantı sağladığını dile getirdi.

"Yol medeniyettir" vizyonu ile kara yolu ulaşımında 2002'den itibaren bölünmüş yol seferberliği başlattıklarını belirten Uraloğlu, "2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı bugün 30 bin kilometreye çıkardık. Sadece 6 il bölünmüş yollarla bağlıyken, şimdi 77 ili birbirine bağladık. Otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye yükselttik." bilgilerini verdi.

Uraloğlu, köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 819 kilometreye, tünel uzunluğunu 50 kilometreden 847 kilometreye çıkardıklarını ve geçen sene 57 kilometre tünel yaptıklarını anlattı.

Söz konusu köprü ve tünelleri uç uca eklediklerinde, İstanbul'dan Iğdır'a uzanan bir mesafeye ulaşıldığını açıklayan Uraloğlu, "Bugün bölünmüş yollarımızın uzunluğu yol ağının yüzde 44’ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83’üne hizmet sunuyor." ifadelerini kullandı.

"30 bin kilometrelik bölünmüş yol ağımız sadece bir rakam değil, ülkemizin kalkınma destanıdır"

Uraloğlu, bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu artırarak trafik kazalarındaki ölüm oranlarında da büyük düşüş sağladıklarını dile getirdi.

2002 yılında Türkiye'deki toplam araç sayısının yaklaşık 8,5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometreyken şehirler arasındaki ortalama hızın saatte 40 kilometre olduğunu söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yeni yol yatırımlarımız sayesinde bugün ülkemizdeki araç sayısı 33,6 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda. Bu, bölünmüş yolların her 2 dakikadan birini tasarruf ettirdiği anlamına geliyor. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Bu proje ve başarılarımızın birçoğu bizzat sizin teşrif ettiğiniz açılış törenlerinde somutlaşmıştır. 2002'den bugüne kadar kara yolları kapsamında tam 171 açılış törenimize katılarak bu eserleri milletimizin hizmetine sundunuz. Sizin sahada olmanız, projelerin hızını daha da artırmış, engelleri aşmamızı kolaylaştırmış ve ülkemizin ulaşım sektöründeki başarılarını taçlandırmıştır. Bugün ulaştığımız 30 bin kilometrelik bölünmüş yol ağımız sadece bir rakam değil, ülkemizin kalkınma destanıdır."

"Her yıl toplam 303 milyar lira ekonomik fayda sağladık"

Uraloğlu, 30 bin kilometrenin dünyanın çevresinin dörtte üçüne tekabül ettiğini söyleyerek, "Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan ve akaryakıttan her yıl toplam 303 milyar lira ekonomik fayda sağladık. Ayrıca yıllık 6,3 milyon ton karbon emisyonunu atmosferimizden bertaraf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek nesillere daha temiz bir Türkiye bıraktıklarını ifade eden Uraloğlu, çiftçilerin binbir emekle ürettiği tarım ürünlerini taze ve hızlı bir şekilde pazarlara ulaştırdıklarını, fabrikalarda alın teri döken işçilerin ürettiği malları, sanayi ürünlerini daha kısa sürede müşterilerle buluşturduklarını ve esnafın ürünlerini pazara daha çabuk taşıyarak zincirleme istihdamla büyümeyi tetiklediklerini dile getirdi.

"Bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz"

Uraloğlu, geleceğin ulaşım sistemlerinde entegrasyonu merkeze koyarak, proaktif politikalarla bağlantısallığı artıran ve akıllı ulaşım sistemleriyle donatan yeni bir ulaşım çağı başlattıklarını belirterek, "Bölünmüş yol ağımızı öncelikle 31 bin 250 kilometreye sonra da 38 bin 60 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından 30 bininci kilometre bölünmüş yolun açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet temsili olarak kurdele kesimi gerçekleştirdi.