Brezilya'da korkunç olay! Bir çocuk köpekbalığı saldırısı sonucu öldü...

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde 13 yaşındaki çocuğun köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya Köpekbalığı Olaylarını İzleme Komitesinin (CEMIT) sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, turizm beldesi Pernambuco eyaletindeki Chifre sahili açıklarında 13 yaşındaki erkek çocuğun köpekbalığı saldırısına uğradığı belirtildi.

Yerel basına yansıyan haberlerde, kimliği açıklanmayan çocuğun çevredeki yüzücüler tarafından kurtarıldığı ancak hastaneye sevk edildiği ambulansta yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Haberlerde ayrıca çocuğun sağ uyluğundan ısırıldığı, saldırı sonucu kalbinin ve solunumunun aniden durması nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kuzeninin TV Globo kanalına yaptığı açıklamada, çocuğun sağ bacağının neredeyse tamamının köpekbalığı tarafından parçalandığı aktarıldı.

Saldırının meydana geldiği Chifre de dahil Pernambuco'da çok sayıda plajda köpekbalığı uyarısı yapıldı.

