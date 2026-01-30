BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,77
ALTIN 7.075,52
HABER /  DÜNYA

14 yıl sonra yeniden... Danimarka Şam Büyükelçiliğini açacak

14 yıl sonra yeniden... Danimarka Şam Büyükelçiliğini açacak

Danimarka, 2012’den bu yana kapalı olan Şam Büyükelçiliğini 14 yıl aranın ardından yeniden açacağını duyurdu.

Abone ol

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, başkent Kopenhag'da Başbakan Mette Frederiksen, Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Göç ve Entegrasyon Bakanı Rasmus Stoklund ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye'de 2012'den bu yana kapalı olan Danimarka'nın Şam Büyükelçiliği'nin bu yıl içerisinde yeniden açılacağını aktaran Rasmussen, "Büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla Suriye'deki gelişmeleri olumlu yönde daha iyi takip edebiliriz. Ayrıca Suriye ile geri dönüşler konusunda da işbirliğini artırmak istiyoruz." dedi.

Rasmussen, Kasım 2025'te de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Şam'da bir araya gelmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR işlemi uygulandı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR işlemi uygulandı
Brezilya'da korkunç olay! Bir çocuk köpekbalığı saldırısı sonucu öldü...
Brezilya'da korkunç olay! Bir çocuk köpekbalığı saldırısı sonucu öldü...
Fenerbahçe'de ayrılık! Genç futbolcu Çaykur Rizespor'a transfer oldu
Fenerbahçe'de ayrılık! Genç futbolcu Çaykur Rizespor'a transfer oldu
Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tutuklu sanık kalmadı
Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tutuklu sanık kalmadı
Belçika'dan radikal karar! Bu suçları işleyenler vatandaşlıktan atılacak...
Belçika'dan radikal karar! Bu suçları işleyenler vatandaşlıktan atılacak...
Konyaspor'un genç takım otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Konyaspor'un genç takım otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü
Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü
Mersin'de kuvvetli sağanak! Dereler taştı araçlar su altında kaldı...
Mersin'de kuvvetli sağanak! Dereler taştı araçlar su altında kaldı...
Karabük'te "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Karabük'te "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Özlem Zengin CHP'nin 'emekli maaşı' teklifini İsmail Saymaz'a açıkladı
Özlem Zengin CHP'nin 'emekli maaşı' teklifini İsmail Saymaz'a açıkladı
Fenomen Merve Taşkın hakkında yakalama kararı
Fenomen Merve Taşkın hakkında yakalama kararı
CHP lideri Özgür Özel'den Özlem Çerçioğlu'nun suç duyurusuna yanıt
CHP lideri Özgür Özel'den Özlem Çerçioğlu'nun suç duyurusuna yanıt