BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,64
ALTIN 6.772,92
HABER /  SPOR

Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor’un takım otobüsü, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’na giderken kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırıya uğradı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçın oynanacağı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'na hareket eden kafileyi taşıyan takım otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı gerçekleşti.

Açıklamada, saldırının kınandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından bu kez de Hesap.com Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz."

Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı - Resim: 0

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor maçı öncesi takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili konuştu.

Yayıncı kuruluşa açıklama yapan Tekke, "Çocuğun bir tanesi, küçük bir çocuk taş attı o kadar. Tabii çocuklara da biraz dikkat etmek lazım. Büyütülecek bir şey yok." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Son paylaşımı tepki çekmişti! Mika Raun Can gözaltına alındı
Son paylaşımı tepki çekmişti! Mika Raun Can gözaltına alındı
BIST 100’de rekor kapanış! Rakamlar açıklandı
BIST 100’de rekor kapanış! Rakamlar açıklandı
Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometreye çıkardık
Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometreye çıkardık
ABD’de üretici fiyatlarında güçlü artış
ABD’de üretici fiyatlarında güçlü artış
KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin kişi çalışıyor
KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin kişi çalışıyor
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Livakovic eski takımına gitti
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Livakovic eski takımına gitti
Gündem ABD! Erdoğan'dan kritik görüşme
Gündem ABD! Erdoğan'dan kritik görüşme
Spotify'dan Türkiye kararı! Duyurdular...
Spotify'dan Türkiye kararı! Duyurdular...
Yarıyıl tatili sona eriyor, okullarda ders zili yeniden çalacak
Yarıyıl tatili sona eriyor, okullarda ders zili yeniden çalacak
ABD'de üretici enflasyonu geçen yıl aralıkta beklentileri aştı
ABD'de üretici enflasyonu geçen yıl aralıkta beklentileri aştı
14 yıl sonra yeniden... Danimarka Şam Büyükelçiliğini açacak
14 yıl sonra yeniden... Danimarka Şam Büyükelçiliğini açacak
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR işlemi uygulandı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR işlemi uygulandı