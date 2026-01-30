İzmir'in dört ilçesinde "çamurlu su" kesintisi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Tahtalı Barajı’nda yoğun yağışların neden olduğu çamurlu su nedeniyle Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinde uygulanan su kesintisinin saat 05.00 itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İzmir’in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı’nda su seviyesinin yakın zamana kadar yüzde 0,14’e kadar düştüğü, bu nedenle baraj tabanının toprak zemin olarak kaldığı belirtildi.

ÇAMUR, SUYU BULANDIRDI

Açıklamada, özellikle dün kısa sürede metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düştüğü, uzun süredir akmayan derelerden baraja yüksek debide çamurlu su taşındığı ifade edildi.

Bu durumun baraj tabanındaki toprağı hareketlendirerek suyun bulanıklık oranını artırdığı kaydedildi.

ÇAMURLU SUYUN ARITMASI İÇİN KESİNTİYE GİDİLDİ

Suyun bulanıklık seviyesinin yükselmesi nedeniyle hızlı bir arıtmanın mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, musluklardan çamurlu su akmaması için içme suyunun dinlendirilmesi ve arıtma sürecinin tamamlanmasının gerektiği bildirildi.

Bu nedenle Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinde gündüz saatlerinde başlatılan su kesintisinin saat 05.00’e kadar süreceği duyuruldu.