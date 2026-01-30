BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.730,93
HABER /  GÜNCEL

İzmir'in dört ilçesinde "çamurlu su" kesintisi

İzmir'in dört ilçesinde "çamurlu su" kesintisi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Tahtalı Barajı’nda yoğun yağışların neden olduğu çamurlu su nedeniyle Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinde uygulanan su kesintisinin saat 05.00 itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

Abone ol

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İzmir’in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı’nda su seviyesinin yakın zamana kadar yüzde 0,14’e kadar düştüğü, bu nedenle baraj tabanının toprak zemin olarak kaldığı belirtildi.

ÇAMUR, SUYU BULANDIRDI

Açıklamada, özellikle dün kısa sürede metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düştüğü, uzun süredir akmayan derelerden baraja yüksek debide çamurlu su taşındığı ifade edildi.

Bu durumun baraj tabanındaki toprağı hareketlendirerek suyun bulanıklık oranını artırdığı kaydedildi.

ÇAMURLU SUYUN ARITMASI İÇİN KESİNTİYE GİDİLDİ

Suyun bulanıklık seviyesinin yükselmesi nedeniyle hızlı bir arıtmanın mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, musluklardan çamurlu su akmaması için içme suyunun dinlendirilmesi ve arıtma sürecinin tamamlanmasının gerektiği bildirildi.

Bu nedenle Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinde gündüz saatlerinde başlatılan su kesintisinin saat 05.00’e kadar süreceği duyuruldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan İran açıklaması: Umarım anlaşırız!
Trump'tan İran açıklaması: Umarım anlaşırız!
Galatasaray'ın Juventus maçlarının günleri ve saatleri açıklandı
Galatasaray'ın Juventus maçlarının günleri ve saatleri açıklandı
Antalyaspor - Trabzonspor / Canlı anlatım
Antalyaspor - Trabzonspor / Canlı anlatım
TDK yazılımında hata yapılan kelimeleri dijital ekranda paylaşacak
TDK yazılımında hata yapılan kelimeleri dijital ekranda paylaşacak
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Son paylaşımı tepki çekmişti! Mika Raun Can gözaltına alındı
Son paylaşımı tepki çekmişti! Mika Raun Can gözaltına alındı
BIST 100’de rekor kapanış! Rakamlar açıklandı
BIST 100’de rekor kapanış! Rakamlar açıklandı
Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometreye çıkardık
Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometreye çıkardık
ABD’de üretici fiyatlarında güçlü artış
ABD’de üretici fiyatlarında güçlü artış
KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin kişi çalışıyor
KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin kişi çalışıyor
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Livakovic eski takımına gitti
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Livakovic eski takımına gitti
Gündem ABD! Erdoğan'dan kritik görüşme
Gündem ABD! Erdoğan'dan kritik görüşme