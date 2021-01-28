BIST 1.467
DOLAR 7,43
EURO 8,99
ALTIN 439,16
HABER /  YEREL
ADV Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma

Samsun'da sanayi sitesinde iş yerleri alev alev yandı

Samsun'da sanayi sitesinde iş yerlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Abone ol

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor yağı deposu ile bitişiğindeki mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle diğer iş yerlerine sıçradı. Yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangında mobilya atölyesi içinde bulunan 2 otomobil, ile diğer iş yerlerinin önündeki araçlar yandı. Yangın söndürme çalışması devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Müge Anlı'nın programında aranıyordu 42 gün sonra korkunç halde bulundu
Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma
Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Tolan seçildi
Bolvadin ilçe merkezinde çıkan yangında 10 iş yerinde büyük çapta hasar oluştu
TSK'nin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
FED yılın ilk faiz kararını açıkladı!
Joe Biden'den BAE için flaş F-35 kararı
Başakşehir Trabzonspor TFF Süper Kupa maçı golleri ve geniş özeti
Meteorolojiden 10 il için turuncu uyarı
Borsa İstanbul 27 Ocak Salı gününü sert düşüşle tamamladı
Yorumlar